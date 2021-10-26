В новосибирском транспорте установят турникеты и валидаторы

Уже сейчас 74 транспорта оснащены турникетами и валидаторами
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске в общественном транспорте установят турникеты и валидаторы. Это позволит платить за проезд самостоятельно, без кондуктора. Уже сейчас 74 транспортных средства оснащены такой технологией.
— На сегодняшний день турникеты есть на трамвайных маршрутах № 3, 8, 10, 11, 14 и 16. Данные маршруты выбраны по причине низкого пассажиропотока. А валидаторы установлены на троллейбусных маршрутах № 2, 10, 29, 36, на трамвайных № 3, 14 и на автобусных № 20, 21, 23, 38, 69, — сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.
Работа кондуктора в общественном транспорте продолжится. У контролера будет мобильный терминал. При проверке он блокирует валидаторы и загружает в терминал данные об оплатах по картам.
Известно, что одна единица такого оборудования обходится властям города, включая его установку, примерно в 110 тысяч рублей.
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