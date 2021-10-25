Сибиряк решил выселить на улицу бывшую жену с детьми ради продажи квартиры

Женщина продала свою квартиру ради мужа, а тот решил выселить ее после развода. Фото: Андрей Копалов // соцсети

Сибирячка продала единственную квартиру ради мужа и детей, а тот развелся и решил выселить их на улицу. Согласно материалам дела, 49-летняя Светлана, ее 12-летний сын и 7-летняя дочка выступили ответчиками по иску бывшего мужа Виталия. Супруги прожили в браке более 15 лет, за это время Светлана продала квартиру и вложилась в бизнес мужа. Семья стала жить в трехкомнатной квартире Виталия, которую тот получил по договору дарения от мамы.

Однако три года назад супруги развелись, отец съехал и стал жить отдельно. А в 2021 году решил продать квартиру, где живут его бывшая жена и дети. В мае пригласил риэлтора, которого Светлана не пустила за порог. А затем подал гражданский иск с требованием выписать жену с детьми из квартиры, а также вернуть якобы накопленные долги по ЖКХ на его имя — более 725 тысяч рублей.

— Почему мы развелись? Могу сказать одно — деньги испортили человека. Он живет в этом же доме, ездит на дорогой машине. Я воспитываю детей, подавала на алименты. Уже три года судимся, а ЖКХ я оплачивала, — рассказала КП-Новосибирск Светлана.

В иске бывший муж отметил, что добровольно перечислял деньги на детей и до иска об алиментах. А так как квартира ему подарена, жена и дети не имели права на часть собственности при разводе. Но суд встал на сторону женщины.

Суд отказал истцу в праве выписать и выселить детей, удовлетворил право выселения матери, но сохранил за ней право пользования квартирой до достижения детьми 18 лет. Во взыскании 725 тысяч рублей отказал, — сообщила «КП-Новосибирск» помощник прокурора Заельцовского района Ольга Педрико.

Решение суда не вступило в законную силу.

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