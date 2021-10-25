В Новосибирске полиция завела 17 уголовных дел за фейковые документы по ковиду

Всего по региону 318 нарушений зарегестрировано
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Новосибирская полиция возбудила 17 уголовных дел из-за поддельных сертификатах о вакцинации против коронавирусной инфекции и ПЦР-тестов. Об этом 25 октября на оперативном совещании в правительстве региона сообщил начальник ГУ МВД России по НСО Андрей Кульков.
— По состоянию на 24 октября на территории области было зарегистрировано 89 заявлений и сообщений о фактах незаконной реализации документов о вакцинации против коронавируса. По 17 из них стражи порядка возбудили уголовные дела, — заявил он.
Работа продолжается выполняться, добавил он. В целом по области составлено 318 протоколов о подобных административных нарушениях.
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