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Общество25 октября 2021 11:12

В Новосибирске полиция завела 17 уголовных дел за фейковые документы по ковиду

Всего было зафиксировано 89 нарушений
Мария ГРИГОРЯН
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Всего по региону 318 нарушений зарегестрировано

Всего по региону 318 нарушений зарегестрировано

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новосибирская полиция возбудила 17 уголовных дел из-за поддельных сертификатах о вакцинации против коронавирусной инфекции и ПЦР-тестов. Об этом 25 октября на оперативном совещании в правительстве региона сообщил начальник ГУ МВД России по НСО Андрей Кульков.

— По состоянию на 24 октября на территории области было зарегистрировано 89 заявлений и сообщений о фактах незаконной реализации документов о вакцинации против коронавируса. По 17 из них стражи порядка возбудили уголовные дела, — заявил он.

Работа продолжается выполняться, добавил он. В целом по области составлено 318 протоколов о подобных административных нарушениях.

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