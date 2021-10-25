В Новосибирской области планируют ввести новые ограничения из-за ковида. Фото: Светлана Макеева

В Новосибирской области планируют ввести новые ограничительные меры из-за ковида. Это связано с тем, что в регионе растет число больных коронавирусной инфекцией. Вопрос ужесточения ограничений обсудили в понедельник, 25 октября, на оперативном совещании в правительстве.

— В Новосибирской области пятую неделю растет число выявленных случаев. В сравнении с прошлой неделей количество зараженных коронавирусом увеличилось на 24 %. Две недели наблюдается рост выявляемых случаев — это 374 новых случая. Темпы прироста заметно растут, — заявил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.

В связи с этим в ведомстве предложили губернатору Новосибирской области Андрею Травникову ужесточить в области ограничительные меры с 30 октября по 7 ноября. Пока не ясно, о каких именно ограничениях идет речь. Глава региона поддержал предложение Роспотребнадзора.

— Чтобы эти дни не превратились в неконтролируемые каникулы для детей и взрослых, нам придется принимать дополнительные ограничительные меры, — сказал глава региона.

По словам Андрея Травникова, власти изучат предложения Роспотребнадзора. Также в правительстве учтут опыт других регионов при введении ограничительных мер.

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