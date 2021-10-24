Изменения в расписании электричек из Новосибирска с 25 октября 2021 года: новый график, время отправления

Электрички поменяют расписание с завершением летнего сезона Фото: Евгения ГУСЕВА

Изменения в расписании электричек из Новосибирска с 25 октября 2021 года начнут действовать с понедельника: станет другим график движения на трех маршрутах в южном направлении и два — на Кузбасс. Компания АО «Экспресс-Пригород» сообщила подробности:

— Традиционно в связи с завершением летних пассажирских перевозок и снижением пассажиропотока компания «Экспресс-пригород» меняет расписание электропоездов. По заказу министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, — сообщили на сайте компании.

На Южном направлении меняется расписание трех поездов:

Электропоезд №6609 Новосибирск — Искитим и №6610 Искитим — Новосибирск отменяет рейсы по субботам и воскресеньям. Электричка №6657 Новосибирск — Искитим и №6658 Искитим — Новосибирск также отменяет рейсы по выходным. Отменяется курсирование по выходным в электричке №6323 Новосибирск — Коченево и №6318 Коченево — Новосибирск.

На Кузбасском направлении расписание изменят два электропоезда:

Элекстричка №6808 Тогучин — Новосибирск будет курсировать только по субботам и воскресеньям.

Изменения вступят в силу с 25 октября. Кроме того, завершается работа ряда дачных пригородных электропоездов, которые были назначены в апреле-мае 2021 года для перевозки новосибирцев в летний период.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru