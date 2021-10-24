В Новосибирске 13 пациентов умерли от коронавируса за сутки

В Новосибирске за сутки заболел 281 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб Новосибирской области обнародовал печальные новости:

— За сутки от коронавируса умерли тринадцать пациентов: мужчины в возрасте 57 лет, 62 года, 72 года, 80 лет, 84 года, 87 лет и женщины в возрасте 52 года, 60 лет, 61 год, 63 года, 68 лет, 80 лет, 83 года. Всего с начала пандемии в регионе от коронавируса умерли 3 287 человек, — сообщили в оперативном штабе.

В отделениях реанимации инфекционных больниц находятся 310 человек: 48 пациентов не могут сами дышать и подключены к аппаратам ИВЛ.

За прошедшие сутки 53 ребенка заразились COVID-19, всего с начала эпидемии зарегистрировано 6429 случаев заболевания у детей.

Всего с начала вспышки зарегистрировано 68718 заболевших (за минувшие сутки диагноз подтвердился у 281 человека). По данным оперштаба, в больницах региона находятся 3054 пациента с диагнозом COVID-19 или с подозрением на него.

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