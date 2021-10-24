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Общество24 октября 2021 9:24

В Новосибирске к 31 октября похолодает до - 6 градусов

Прогнозы метеосервисов предупреждают о снегопадах
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
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Первый снег шел еще 26 сентября 2021 года, но теперь он может выпасть надолго

Первый снег шел еще 26 сентября 2021 года, но теперь он может выпасть надолго

Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Новосибирск накроет похолодание и снегопады на грядущей неделе. Сервисы метеоданных дали прогноз на неделю с 25 по 31 октября.

— В третьей декаде октября температура будет колебаться ночью от +1…+6 С до 0…-5 С, днем от +7…+12 С до 0…+5 С. В большинстве дней третьей декады ожидаются осадки в виде мокрого снега, — сообщали в Западно-Сибирском УГМС.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», с 25 октября по 31 октября ожидается похолодание, температура будет падать с +13 градусов днем в понедельник до - 3 градусов днем в воскресенье. Ночью 31 октября ожидается -4 градуса. Пасмурно, снегопады с 27 по 31 октября.

«Гисметео» сообщает, что с 25 по 31 октября нас ждет постепенное похолодание с +10 градусов в понедельник до -2 градусов в воскресенье. Ночью 31 октября температура упадет до — 6 градусов.

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