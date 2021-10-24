Под Новосибирском рыбак утонул на глазах у друга, запутавшись в собственных сетях

Мужчина обратился за помощью в полицию. Фото: Виктория МИНАЕВА

Житель Черепаново погиб на рыбалке под Новосибирском: трагедия случилась 21 октября на озере вблизи села Мереть Сузунского района.

— Мужчина приехал на рыбалку, на лодке выплыл на середину озера и стал ставить сети. Лодка перевернулась, рыбак попытался выплыть, но запутался в сетях и ушел под воду, — рассказал КП-Новосибирск местный житель.

Друг погибшего в тот момент был на берегу, но ничего сделать не мог — не было лодки. Мужчина позвонил в полицию, с помощью местных жителей утонувшего рыбака вытащили на берег.

В пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области подтвердили факт трагедии и сообщили, что проводится проверка всех обстоятельств случившегося.

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