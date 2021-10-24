10-летний мальчик попал в реанимацию после удара током под Новосибирском

Трое детей полезли на подстанцию, один из них взялся за провод. Фото: сообщество "Инцидент-Новосибирск" "ВКонтакте"

Мальчик оказался в реанимации после удара током от трансформаторной подстанции под Новосибирском. ЧП произошло в поселке Станционно-Ояшинский: об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

— Мальчик десяти лет гулял с двумя друзьями, втроем они залезли на трансформаторную подстанцию. Ребенок взялся за провода, от удара током его отбросило, и он получил ожоги, — написала местная жительница в сообществе «Инцидент-Новосибирск».

«Скорая помощь» доставила ребенка в Мошковскую ЦРБ, врачи диагностировали тяжелые травмы: тело обожжено на 50%, руки предположительно на 20%, органы на 43% поражены током. Из ЦРБ его экстренно перевели в ожоговый центр Новосибирскую областную больницу.

— Лежит в критически-тяжелом состоянии, без изменений, периодически в сознании. Готовят к операции, — говорят местные.

В полиции проводят проверку по факту травмирования ребенка:

— На место выезжали сотрудники полиции, по данному факту проводится проверка, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.