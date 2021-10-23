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Общество23 октября 2021 15:49

На обеспечение работы мэра бюджету Новосибирска понадобилось 2 миллиона 963 тысячи рублей

Это сумма, которая была использована за 9 месяцев - с января по сентябрь
Ксения ПОЛТОРАНИНА
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На содержание мэра в этом году бюджет Новосибирска потратил почти три миллиона рублей. Фото: официальная страница ВК мэра города Анатолия Локтя

На содержание мэра в этом году бюджет Новосибирска потратил почти три миллиона рублей. Фото: официальная страница ВК мэра города Анатолия Локтя

За текущий год на обеспечение работы мэра Новосибирска бюджет потратил без малого три миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные муниципалитета.

— На функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования - 2 962 959,08 рублей, — говорится в Постановлении об исполнении бюджета Новосибирска.

Всего же на служебные траты главы города запланировано 4 444 700 рублей. Столько заложено на год. Таким образом до конца года остается 1 481 740, 92 рублей.

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