Девять пенсионеров за сутки умерли от ковида в Новосибирской области

Коронавирус унес еще 9 жизней. Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки в Новосибирской области от коронавируса умерло 9 человек. В этот раз все жертвы ковида – пенсионеры.

- Мужчины в возрасте 73 года, 74 года, 76 лет, 92 года и женщины в возрасте 60 лет, 71 год, 80 лет, 81 год, 83 года, - сообщает Оперштаб региона.

При этом, по официальным данным, заболеваемость за сутки установила очередной антирекорд, побив пики всех «четырех волн».

- В отделениях реанимации находятся 302 человека. На искусственной вентиляции легких – 54 пациента, - сообщает Оперативный штаб.

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