3-летний ребенок погиб после отравления на пожаре под Новосибирском

Пожар в Новосибирской области стал смертельным для ребенка. Фото: МЧС.
Корпус двухквартирного дома в Коченевском районе уцелел после пожара. А вот для людей ЧП закончилось трагично.
Звонок в МЧС поступил 23 октября в 12:43. Спасатели немедленно выехали к улице Молодежной в поселке Мирный.
- По всей площади горела кровля одноэтажного кирпичного дома на двух хозяев и надворные постройки. В течения получаса личный состав локализовал пожар, предотвратив дальнейшее распространение огня. Еще 20 минут потребовалось для ликвидации открытого горения, - сообщает Главное управление МЧС России по Новосибирской области.
Задействовано было 23 человека и 8 единиц техники. Команде удалось довольно быстро справиться с пожаром на внушительной площади – 232 квадратных метра. При этом, еще до приезда нарядов из дома успели вынести детей.
- Самостоятельно эвакуировались пять человек, из них трое детей, в том числе мальчика и девочку эвакуировали соседи из квартиры, - сообщает МЧС.
Один ребенок, все-таки, не перенес последствий пожара. Из-за отравления он умер по пути в больницу. Другой ребенок, по предварительной информации, находится в тяжелом состоянии.
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