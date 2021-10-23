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Происшествия23 октября 2021 12:44

3-летний ребенок погиб после отравления на пожаре под Новосибирском

Когда загорелся дом, детей эвакуировали. Но они успели вдохнуть слишком много дыма
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Пожар в Новосибирской области стал смертельным для ребенка. Фото: МЧС.

Пожар в Новосибирской области стал смертельным для ребенка. Фото: МЧС.

Корпус двухквартирного дома в Коченевском районе уцелел после пожара. А вот для людей ЧП закончилось трагично.

Звонок в МЧС поступил 23 октября в 12:43. Спасатели немедленно выехали к улице Молодежной в поселке Мирный.

- По всей площади горела кровля одноэтажного кирпичного дома на двух хозяев и надворные постройки. В течения получаса личный состав локализовал пожар, предотвратив дальнейшее распространение огня. Еще 20 минут потребовалось для ликвидации открытого горения, - сообщает Главное управление МЧС России по Новосибирской области.

Задействовано было 23 человека и 8 единиц техники. Команде удалось довольно быстро справиться с пожаром на внушительной площади – 232 квадратных метра. При этом, еще до приезда нарядов из дома успели вынести детей.

- Самостоятельно эвакуировались пять человек, из них трое детей, в том числе мальчика и девочку эвакуировали соседи из квартиры, - сообщает МЧС.

Один ребенок, все-таки, не перенес последствий пожара. Из-за отравления он умер по пути в больницу. Другой ребенок, по предварительной информации, находится в тяжелом состоянии.

Пожар в Коченевском районе стал смертельным для ребенка

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