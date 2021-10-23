Новосибирский вирусолог Сергей Нетесов записал видео, в котором объяснил проблему вакцинации в России

Сергей Нетесов ответил на популярные вопросы о вакцинации. Фото: НГУ

Новосибирский государственный университет выложил видеолекцию вирусолога Сергея Нетесова. В ней ученый проанализировал прививочную кампанию в стране и мире. На слайдах он показал, какой процент жителей привит в разных государствах. При этом показатель России оказался довольно низким.

Кроме этого вирусолог раскритиковал сайт, посвященный самой популярной российской вакцине Спутник V.

- На этой странице, между прочим, даны очень странные данные по поствакцинальным реакциям. Например, там не указано, что почти у половины людей могут наблюдаться такие признаки, как повышение температуры, как боль в руке после вакцинации. Между прочим, это ведь признаки, которые есть и у других вакцин. Почему здесь это не написано? – Недоумевает Нетесов. - У людей возникает когнитивный диссонанс. Они читают, что тут все нормально, а потом у них поднимается температура, и они говорят, что на сайте - неверная информация.

Смотреть видеосюжет Вакцинация от коронавируса: ситуация в России и в мире

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