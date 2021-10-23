В Новосибирской области местные жители собирают подтопольники ведрами

Житель Новосибирской области собрал почти два ведра рядовых подтопольников за 30 минут. Фото: Константин Зеленцов

Житель Новосибирской области Константин Зеленцов за полчаса добыл рядовых подтопольников на два ведра. О своей успешной находке мужчина рассказал в группе «Грибы и грибные места Новосибирск». Заядлый грибник большой добыче не удивился, ведь подтопольники можно собирать до конца октября.

— Мне жена сказала, что я ничего не найду, мол поздно уже. А вот и нет! Нашел целый ряд, 30 минут и рядом со мной два ведра, наполненных подтопольниками, — говорит Константин.

Семья Зеленцовых намерена из подтопольников сделать запасы на зиму. Ведь грибочки в масле к праздничному столу придутся в самый раз!

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