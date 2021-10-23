В Новосибирске 22-летняя студентка НГМУ отдала мошенникам 300 тысяч рублей

На новосибирскую студентку мошенники оформили кредит в 300 тысяч рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске жертвой мошенников стала студентка медицинского университета. Не зная, что по ту сторону телефона с ней говорит мошенник, она перевела ему на счет 300 тысяч рублей.

Преступник использовал классическую схему: он представился сотрудником банка, сказал, что со счета девушки пытаются снять деньги. Чтобы не потерять финансы, лжебанкир предложил установить приложение, которое якобы обезопасит от мошенников, а также перевести деньги на безопасный счет.

— У меня была кредитная карта, я как раз собиралась ее закрыть. Когда он мне сказал, что деньги пытаются снять, конечно, я хотела защитить свои финансы. Ведь вносить всю сумму снова было тяжело. В итоге я скачала приложение, ввела свои данные... Только потом, когда пришла в себя, поняла, что на меня оформили еще кредиты и что эти деньги получили чужие люди, — поделилась с КП-Новосибирск пострадавшая.

Девушка написала заявление в полицию, однако личность преступников не установили. В банке тоже не пошли на уступки студентке. В итоге девушка обратилась за помощью к адвокату.

— Сейчас я прохожу процедуру банкротства. Потому что выплачивать кредит у меня денег нет. О ситуации знает только мой брат. Он мне будет временно помогать с деньгами, так как все мои счета заблокированы, — говорит девушка.

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