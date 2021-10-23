За покупку на 700 рублей с чужой карты жителю Бердска грозит до 6 лет колонии

Полиция раскрыла дело о краже денег с карты. Фото: Александр ГЛУЗ

Новосибирская полиция раскрыла дело о хищении 700 рублей. Несмотря на незначительность суммы, преступление – вполне серьезное. Ведь деньги потерпевшей ушли с ее банковского счета, а по закону – это более тяжкое деяние.

Жительница Советского района обратилась в полицию 21 октября. Рассказала, что потеряла банковскую карту и получила SMS-оповещение, что с нее списана часть денег. Сотрудники смогли вычислить того, кто завладел карточкой.

- Им оказался 49-летний житель города Бердска. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался, - сообщает областное управление МВД России. - Мужчина нашел карту потерпевшей и совершил покупку в одном из магазинов города Новосибирска.

Теперь МВД расследует уголовное дело по части 3 статьи 158 – «Кража, совершенная с банковского счета». По закону, максимальное наказание за такое преступление – шесть лет лишения свободы. Хотя, вероятно, преступник, не имевший прежде судимостей, отделается гораздо меньшим наказанием.

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