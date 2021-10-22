На улице Титова появятся новая полоса и камеры видеофиксации

Работы завершатся к 29 октября. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

Улица Титова – одна из главных дорог на левом берегу, и именно по ней будет проходить один из гостевых маршрутов Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023. Сейчас там завершается ремонт в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Заместитель мэра Олег Клемешов проверил ход работ.

Участок ул. Титова от площади им. Станиславского до площади им. Карла Маркса ремонтируется за счет дополнительных средств из федерального бюджета. Там выполнено фрезерование, укладка выравнивающего слоя и покрытия, замена бортовых дорожных камней. Кроме того, выполнен ремонт тротуаров и пешеходных дорожек, а также отремонтированы колодцы ливневой канализации. Специалисты нанесли дорожную разметку и приступили к монтажу светофоров.

- Остались кое-где примыкания, но эта работа нескольких дней, – пояснил заместитель мэра Олег Клемешов. – Кое-какие замечания есть, но у подрядчика хватает времени их исправить. Одно из них – необходимо опустить съезд на 5 см с тротуара на проезжую часть на пешеходном переходе для более плавного спуска. При ремонте таких объектов мы обязаны обеспечить доступную среду для людей с ограниченными возможностями и для пешеходов с детскими колясками.

Еще важный момент: на магистрали проходит большое количество общественного транспорта – для него ноовй разметкой предусмотрена выделенная полоса. Так что теперь вдоль проезжей части парковки не будет.

- Мы планируем установить камеры с фото- и видеофиксацией, чтобы парковка здесь была исключена, – сказал Олег Клемешов. – Тем более что в этой локации – площади им. Карла Маркса – найти парковочное место несложно. А на ул. Титова большое количество общественного транспорта, поэтому выделенная полоса здесь необходима. Это повышает скорость движения общественного транспорта, и соответственно, выигрывает тот пассажир, который им пользуется.

Все работы обошлись в 81, 9 миллиона рублей, закончить их планируют к 29 октября.