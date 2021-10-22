В центре Новосибирска загорелось кафе на Красном проспекте

Пламя опалило окна в раздевалке. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области

В пятницу, 22 октября, в центре Новосибирска загорелось кафе. По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, вызов поступил из здания на Красном проспекте, 22.

— Со второго этажа здания шел дым, сотрудники МЧС оперативно прибыли на вызов. Из-за возгорания электрической розетки загорелся шкаф для одежды в раздевалке, далее огонь перекинулся на стену кафе на втором этаже. За 8 минут пожарные ликвидировали возгорание, — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Площадь возгорания составила 2 квадратных метра, в поисках скрытых очагов горения МЧС вскрыли стены. До прибытия расчетов из кафе сами эвакуировались 15 человек. Пострадавших не было.

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