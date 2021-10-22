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Происшествия22 октября 2021 18:56

Новосибирцы в гараже торговали поддельной водкой

Они продали алкоголь почти на миллион рублей
Ксения ПОЛТОРАНИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Новосибирске в гаражах разливали поддельную водку. а потом продавали ее

В Новосибирске в гаражах разливали поддельную водку. а потом продавали ее

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирск жулики торговали в гараже поддельным алкоголем: они смешивали водку с водой, разливали по бутылкам и «лепили» наклейки известных брендов.

— Злоумышленники подделывали не только «наклейки», но и акцизные марки. В одном гараже было производство, в другом была реализация, — рассказал КП-Новосибирск прокурор Ленинского района Андрей Орлов. — Они продали спиртное почти на миллион рублей.

В основном нарушители продавали подделку собственникам небольших магазинчиков и ларьков.

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