Приставы отправили на кладбище новосибирца, задолжавшего по алиментам. Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Новосибирска не выплачивал алименты годовалой дочке. Он задолжал малышке 139 тысяч рублей. Мужчина явился в отделение судебных приставов лишь тогда, когда испугался остаться без «Айфона» за 80 тысяч рублей.

— На приеме на должника составили протокол об административном правонарушении за неисполнение родительских обязанностей.Ему вручили постановление решения суда о назначении ему обязательных работ. Пока горе-отец изучал документы, приставы заметили у него последнюю модель американского смартфона — гаджет тут же арестовали, чтобы реализовать его в счет долга, — рассказали в УФССП по Новосибирской области.

Сибиряк не ожидал, что лишится телефона. В тот же день алиментщик полностью оплатил задолженность. Однако обязательных работ ему никак не избежать. В ближайшее время ему придется потрудиться на Заельцовском кладбище. Там он будет заниматься благоустройством. Известно, ему назначили 30 часов обязательных работ.

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