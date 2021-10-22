Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Общество22 октября 2021 12:05

Приставы отправили на кладбище новосибирца, задолжавшего по алиментам

Там он будет отрабатывать долг
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Приставы отправили на кладбище новосибирца, задолжавшего по алиментам.

Приставы отправили на кладбище новосибирца, задолжавшего по алиментам.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Новосибирска не выплачивал алименты годовалой дочке. Он задолжал малышке 139 тысяч рублей. Мужчина явился в отделение судебных приставов лишь тогда, когда испугался остаться без «Айфона» за 80 тысяч рублей.

— На приеме на должника составили протокол об административном правонарушении за неисполнение родительских обязанностей.Ему вручили постановление решения суда о назначении ему обязательных работ. Пока горе-отец изучал документы, приставы заметили у него последнюю модель американского смартфона — гаджет тут же арестовали, чтобы реализовать его в счет долга, — рассказали в УФССП по Новосибирской области.

Сибиряк не ожидал, что лишится телефона. В тот же день алиментщик полностью оплатил задолженность. Однако обязательных работ ему никак не избежать. В ближайшее время ему придется потрудиться на Заельцовском кладбище. Там он будет заниматься благоустройством. Известно, ему назначили 30 часов обязательных работ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.