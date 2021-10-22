В учебниках важно содержание. Фото: Александр Грибакин

Новосибирские специалисты рассказали об отличиях школьных учебников истории. Своими наблюдениями они поделились с изданием «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

— Если в старых учебниках шла речь о структуре власти, и культорологическому компоненту уделялось немного внимания, то в новых есть попытка показать человеческий фактор, влияющий на изменения в государстве. На мой взгляд, подход неплохой, но учебник усложнен и порой не совсем ясен ученику содержательно. И это стало особенно заметно при дистанционном изучении материала, — поясняет учитель истории и обществознания высшей квалификационной категории Надежда Трапезова изданию.

Как говорит заведующая кафедрой отечественной всеобщей истории НГПУ Ольга Хлытина, что хорошим учебником можно считать тот, который отвечает запросам учеников. Да и учителю должно быть легко преподавать по нему.

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