Новосибирским врачам выплатили более 600 миллионов рублей за заражение ковидом

11 врачей скончалось
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Новосибирский фонд социального страхования рассказал, что медики, заразившееся коронавирусной инфекцией, получили более 600 миллионов рублей. По сравнению с прошлым годом сумма выплат увеличивалась в 1,5 раз.
— В период с 1 января 2021 года по 12 октября отделением Фонда произведены единовременные страховые выплаты по 11 случаям смерти медицинских работников в результате заражения ими новой коронавирусной инфекцией на сумму 30,28 миллиона рублей, — рассказали КП-Новосибирск в ФСС.
5374 медицинских работника получили выплаты на сумму 369,79 миллиона рублей из-за заражения на рабочем месте. Два медработника получили выплаты на сумму 1,38 миллиона рублей из-за утраты работоспособности.
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