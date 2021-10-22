Новосибирским врачам выплатили более 600 миллионов рублей за заражение ковидом

11 врачей скончалось Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новосибирский фонд социального страхования рассказал, что медики, заразившееся коронавирусной инфекцией, получили более 600 миллионов рублей. По сравнению с прошлым годом сумма выплат увеличивалась в 1,5 раз.

— В период с 1 января 2021 года по 12 октября отделением Фонда произведены единовременные страховые выплаты по 11 случаям смерти медицинских работников в результате заражения ими новой коронавирусной инфекцией на сумму 30,28 миллиона рублей, — рассказали КП-Новосибирск в ФСС.

5374 медицинских работника получили выплаты на сумму 369,79 миллиона рублей из-за заражения на рабочем месте. Два медработника получили выплаты на сумму 1,38 миллиона рублей из-за утраты работоспособности.

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