В Новосибирске мужчина с розой и удочкой в руках зарезал прохожего у магазина

Суд приговорил его в 13 годам тюрьмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске Кировский районный суд вынес приговор 27-летнему мужчине, напавшего на незнакомцев у магазина. Одного из них он зарезал. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

— Известно, что вечером 25 сентября 2020 пьяный мужчина с розой и удочкой в руках встретил у входа в магазин двух незнакомцев. Из-за неприязни к ним, фигурант сначала сделал им грубое замечание, а потом достал нож и нанес им удары. Один из потерпевших скончался, — сообщает пресс-служба ведомства.

Злоумышленник вину так и не признал и заявил, что защищался.

Его приговорили к 13 годам лишения свободы. На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу.

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