Пробки в Новосибирске на утро 22 октября 2021 года: затор на улице Станционной

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 22 октября 2021.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Пробки в Новосибирске на утро 22 октября 2021 года: затор образовался на Станционной улице. Также сложно проехать по улице Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Об этом сообщает «2ГИС».
В пробках стоят водители на улицах Котовского, Станиславского и Ватутина. Заторы образовались на Троллейной, Титова, Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко. Затруднено движение по улицам Новогодней, Блюхера и площади Лыщинского.
На правом берегу города водители стоят в пробке на Большевистской — здесь сложно проехать в сторону Речного вокзала. Кроме того, затруднено движение по улицам Добролюбова, Восход, Кирова, Никитина и Бориса Богаткова.
По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро пятницы, 22 октября, достиг 6 баллов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер