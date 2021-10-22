Пробки в Новосибирске на утро 22 октября 2021 года: затор на улице Станционной

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 22 октября 2021. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 22 октября 2021 года: затор образовался на Станционной улице. Также сложно проехать по улице Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Котовского, Станиславского и Ватутина. Заторы образовались на Троллейной, Титова, Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко. Затруднено движение по улицам Новогодней, Блюхера и площади Лыщинского.

На правом берегу города водители стоят в пробке на Большевистской — здесь сложно проехать в сторону Речного вокзала. Кроме того, затруднено движение по улицам Добролюбова, Восход, Кирова, Никитина и Бориса Богаткова.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро пятницы, 22 октября, достиг 6 баллов.

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