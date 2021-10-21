В мармеладе было насекомое. Фото: instagram.com/revizor.nsk/

Сибирячка пожаловалась на таракана в мармеладе. Она заказала килограмм сладостей через интернет магазин. Когда открыла посылку, то была неприятно удивлена.

— Купила у них мармелад, а там засохший таракан. Я написала в магазин, а мне ответили там, что это норма, — пишет девушка в «Инстаграм».

На фото, которые она приложила к посту видно, что в одной из мармеладок действительно лежит насекомое. По внешнему виду оно напоминает таракана.

В комментариях новосибирцы поддержали возмущение покупательницы:

— Все нормальные магазины берут такие проблемы на себя. Они же закупают товар, который им приносит прибыль! Я бы на месте магазина вернула деньги.

— Безответственный сервис магазина.

— Тараканы это конечно перебор!

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