Огромный столб дыма поднялся в центре Новосибирска

Столб дыма встревожил новосибирцев в центре города
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Новосибирцы засняли огромный столб черного дыма возле метро «Октябрьская». В МЧС прокомментировали возгорание на улице Кирова, 11:
— На момент прибытия пожарных горел строительный мусор на стройплощадке. Распространения огня не было, рабочие сами потушили возгорание. Площадь пожара составила всего 5 квадратных метров, однако присутствовало сильное задымление, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Пожарные провели с рабочими разъяснительную беседу на тему соблюдения правил пожарной безопасности и хранения пожароопасных материалов. Сам пожар произошел на стройке ЖК «Облака», пользователи соцсетей осудили неряшливых рабочих:
— Горел утеплитель, который запрещен к установке в жилых домах из-за горючести, — рассказала подписчица «АСТ-54».
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