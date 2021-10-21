В новосибирском Академгородке сдадут здание гимназии до конца 2021

К концу года гимназия откроет двери для учащихся Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске в Академгородке завершают строительство гимназии №3. Вместительность образовательного учреждения — 1100 детей в оду смену. Известно, подрядчик опережает график на месяц. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

— Запускать школу можно будет тогда, когда будут готовы спортивный и актовый залы, столовая, которые разместятся в центральном блоке. Его строительство еще не завершено, сейчас идет отделка внутренних помещений и фасада. Темпы работы подрядной организации довольно высокие, нет сомнений, что до конца декабря объект будет построен, — рассказал заместитель мэра по строительным вопросам Алексей Кондратьев.

Площадь школы составляет 15 тысяч квадратных метров. На строительство школы было направлено 1,5 миллиарда рублей.

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