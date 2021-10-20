В Новосибирске муниципальные бани продолжат работать до апреля 2022 года

Муниципальные бани в Новосибирске будут работать до конца апреля 2022 года — потом там планируется начать ремонт. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Муниципальные бани в Новосибирске будут работать до конца апреля 2022 года — потом там планируется начать ремонт. Об этом сообщили в мэрии города.

Все шесть зданий, находящихся в структуре МБУ «БХ «Сибирячка», нуждаются в капитальных изменениях. Согласно расчетам, чтобы полностью их отремонтировать, понадобиться немаленькая сумма — 289,8 миллионов рублей.

— Изначально мы рассматривали вариант заключения концессионных соглашений, но ни один концессионер не станет вкладывать такую сумму, — отметил начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин. — Поэтому на рабочей группе было принято решение о заключении инвестиционных договоров — три договора по двум баням в каждом. Так, у людей популярны бани № 36 на улице Петропавловской, № 7 на улице Гурьевской и № 3 на улице Беловежской. Для инвестора менее интересны «Бодрость» на улице Первомайской и бани № 26 на улице Чекалина и № 22 на улице Смоленской. Поэтому, если инвестор готов взять экономически привлекательную баню — пожалуйста — берите, но с нагрузкой в виде менее привлекательной.

До апреля 2022 года с 42 сотрудниками бань будут заключены срочные договоры. Те, кого сократят, получат все положенные им выплаты. А пока все шесть бань продолжат работать по скользящему графику два дня в неделю — с ноября по апрель. Действующие на этот период льготы будут сохранены.

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