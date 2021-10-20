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Общество20 октября 2021 16:54

В Новосибирске объявили штормовое предупреждение

Это произошло из-за повышенного уровня загрязнения воздуха
Егор САФРОНОВ
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В Новосибирске из-за грязного воздуха объявили штормовое предупреждение

В Новосибирске из-за грязного воздуха объявили штормовое предупреждение

Фото: Алексей ФОКИН

В Новосибирске на вечер среды, 20 октября и на весь день четверга, 21 октября, объявили штормовое предупреждение. Причиной стал грязный воздух. В нем из-за неблагоприятных метеоусловий накапливаются вредные примеси. Такие данные появились на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

Специалисты уточняют, общий уровень загрязнения в Новосибирске ожидается повышенный. Штормовое предупреждение будет действовать до 20:00 четверга, 21 октября.

По данным сервиса «Airvoice» уровень загрязнения воздуха в столице Сибири находится на отметке в 7 баллов из 10 возможных.

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