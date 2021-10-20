В Новосибирске водитель театральной газели сбил мальчика на самокате. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В четверг, 20 октября, в Центральном районе Новосибирска мужчина за рулем «Газели» наехал на 6-летнего самокатчика. Подробности рассказали в ГИБДД по городу.

— Водитель «Газели» двигался по двору дома №43 на улице Каменской, в результате чего совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который гулял вместе с мамой и катался на самокате, – говорится в сообщении ведомства.

В ГИБДД уточнили, что пострадавшего ребенка доставили в больницу с предварительным диагнозом «ушибы левой и правой ног».

Примечательно, «Газель», сбившая маленького сибиряка, является собственностью Новосибирского музыкального театра.

В настоящее время автоинспекторы устанавливают все обстоятельства и подробности произошедшего.

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