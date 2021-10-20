В Новосибирске водитель театральной газели сбил мальчика на самокате.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В четверг, 20 октября, в Центральном районе Новосибирска мужчина за рулем «Газели» наехал на 6-летнего самокатчика. Подробности рассказали в ГИБДД по городу.
— Водитель «Газели» двигался по двору дома №43 на улице Каменской, в результате чего совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который гулял вместе с мамой и катался на самокате, – говорится в сообщении ведомства.
В ГИБДД уточнили, что пострадавшего ребенка доставили в больницу с предварительным диагнозом «ушибы левой и правой ног».
Примечательно, «Газель», сбившая маленького сибиряка, является собственностью Новосибирского музыкального театра.
В настоящее время автоинспекторы устанавливают все обстоятельства и подробности произошедшего.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер