В Новосибирске за сутки коронавирусом заболел 271 человек

За день умерли еще 15 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

В новосибирске всё больше заболевают коронавирусом: 20 октября оперативный штаб Новосибирской области сообщил о 271 заразившемся за сутки.

— Коронавирус за последние сутки в регионе диагностировали еще у 271 человека. Всего в Новосибирской области с начала пандемии зарегистрировано 67 570 случаев коронавируса, в том числе у 6 199 детей, — сообщили в областном оперштабе.

Умерли за день еще 15 человек. Это были мужчины в возрасте 47, 51, 62, 74 и 85 лет и женщины в возрасте 37, 53, 59, 60, 60, 68, 69, 72, 73 и 77 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 232 человека.

С выздоровлением за последние сутки выписали 130 пациентов, за все время пандемии — 52 497 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 996 пациентов, в том числе 48 детей. В отделениях реанимации находятся 304 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 54 пациента.

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