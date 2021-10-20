В «Сибправодоре» прокомментировали ход строительства в Новосибирске Восточного обхода

Строительные работы будут продолжаться и в зимний период Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске строительство Восточного обхода продолжается полным ходом, работы не будут останавливать даже зимой. Они ведутся на 10,7 километров дороги, в плане завершить их осенью 2024 года.

— На транспортной развязке на пересечении с дорогой Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий сейчас ведется устройство подходов к путепроводу и слоев дорожной одежды на съездах. Конструкция дорожной одежды состоит из нескольких слоев: песок, щебеночно-песчаная смесь, пескоцемент, черный песок, и только после этого будет укладываться покрытие из цементобетона, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе «Сибуправтодора».

В компании добавили, что на развязке, на пересечении с дорогой Академгородок — Кольцово, построена объездная дорога с асфальтобетонным покрытием. Зимой планируется начать заготовку инертных материалов и разместить на объекте цементобетонный завод, чтобы весной приступить к новому циклу.

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