Сибиряк, убивший пенсионерку, заплатит 600 тысяч рублей за моральный ущерб

Приговор в законную силу не вступил
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Бердске суд вынес приговор мужчине, умышленно убившему пожилую женщину. Обвиняемый заявил, что не планировал убивать пенсионерку, но суд не поверил ему.
— Суд приговорил мужчину к 11 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован, — сообщает Бердский городской суд.
Кроме того, суд частично удовлетворил иск, поданный родственниками. За моральный ущерб убийца заплатит 600 тысяч рублей.
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