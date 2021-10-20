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Общество20 октября 2021 20:41

Стало известно, будет ли Росгвардия охранять школы Новосибирска

На этот вопрос ответил начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Новосибирской области
Ксения ПОЛТОРАНИНА
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Стало известно, будут ли сотрудники Росгвардии охранять новосибирские школы

Стало известно, будут ли сотрудники Росгвардии охранять новосибирские школы

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вопрос о том, будут ли сотрудники Росгвардии охранять школы Новосибирской области, - важный для родителей и учеников. Ответил на него Василий Шушаков, начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Новосибирской области.

— Обеспечение безопасности в учебных заведениях — это комплекс мер. Нет единой службы, которая бы несла ответственность за охрану школьников, — прокомментировал КП-Новосибирск генерал-майор полиции Василий Шушаков. — Действовать нужно сообща: и администрация объектов, и органы власти, и силовые структуры должны взаимодействовать. Потому что количество охранников и их ведомственная принадлежность не определит безопасность учеников.

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