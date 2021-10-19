В Новосибирской области появился надувной госпиталь для больных коронавирусом

Комплекс может принять 60 больных. Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Первый надувной госпиталь для больных с коронавирусом появился в Новосибирске.

— Он позволит нам в любой ситуации оказывать медицинскую помощь населению. Сегодня здесь развернуто четыре палатки, приемное отделение. Мы можем развернуть в два раза больше или в два раза меньше модулей, — рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Мобильный антиковидный госпиталь будет работать на базе Новосибирского центра медицины катастроф и может быть развернут в любой точке области, либо усилить стационары в районах. По данным компании-производителя, он может работать при экстремальных температурах и полностью автономен — есть свои электрогенераторы, тепловые пушки и так далее. В сложенном состоянии шесть палаток помещаются в грузовую «ГАЗель».

— У пятиместных палат есть не только выход в общий коридор, но и отдельный вход с улицы, то есть это фактически мельцеровские боксы. Дополнительно каждая кровать отделена от соседних ширмой-перегородкой, — добавил замдиректора Территориального центра медицины катастроф Евгений Розуменко.

Стоимость комплекса составила 12 миллионов рублей, сейчас он развернут на площадке между корпусами горбольницы № 1.

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