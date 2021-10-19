Под Новосибирском бездомная собака набросилась на 8-летнюю девочку. Фото: предоставлено Светланой Приходько.

В городе Обь под Новосибирском на 8-летнюю девочку напала бродячая собака. О происшествии, которое случилось средь бела дня, 18 октября, КП-Новосибирск рассказала мать школьницы.

— Это произошло на улице Максима Горького, напротив Калининского рынка. Дочка гостила у бабушки, когда пошла в магазин. Возвращалась назад, а на нее сзади кинулась бродячая собака. Слава богу, рядом шла женщина, отогнала животное пакетом. Плюс бабушка все это видела из окна и побежала на помощь дочке, — поделилась с КП-Новосибирск женщина.

По ее словам, ребенок чудом не получил травм. При этом девочка сильно испугалась.

В тоже время, по словам женщины, их случай не единичный. Эта же собака уже кидалась на детей. Но никаких мер к ее отлову принято не было. Женщина уверяет, агрессивного пса прикармливают местные жители.

— Пусть другие молчат, а я не стану. Безопасность моего ребенка превыше всего! Я уже написала заявление в полицию, а также в администрацию города. Я потребовала отлова агрессивного пса! — добавила сибирячка.

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