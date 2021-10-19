В правительстве прокомментировали вырубку деревьев в Бердске

Вырубаются только аварийные деревья
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области в курортной зоне Бердска начали вырубать деревья. Это вызвало шквал негодования у местных жителей. По их мнению, вырубка деревьев недопустима. В правительстве Новосибирской области поспешили успокоить обеспокоенных сибиряков.
— На территории города Бердска Лесхоз вырубает только аварийные деревья, проводит санитарную и ландшафтную вырубку, — сообщили власти в соцсетях.
По информации правительства, каких-то других причин для рубки деревьев нет.
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