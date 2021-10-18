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Общество18 октября 2021 19:53

В НГУ объяснили, почему студенты в качестве практики будут участвовать в переписи населения

По этой причине в течение месяца у студентов не будет пар
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
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Перепись населения продлится до 14 ноября.

Перепись населения продлится до 14 ноября.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

150 студентов экономического факультета Новосибирского государственного университета участвуют во Всероссийской переписи населения: в ближайшие дни им предстоит ходить по домам и собирать данные новосибирцев. Однако в соцсетях студенты переживают, что почти месяц у них не будет пар, а потом им все придется наверстывать.

В НГУ объяснили такое решение тем, что это - обязательная практика, которая является частью обучения студентов. И если студент ее не проходит, то у него появляется академическая задолженность.

- Уважительными причинами для непрохождения производственной практики в полевом формате является медицинский отвод или особые семейные обстоятельства, подтвержденные документально: малые дети, уход за пожилыми родственниками, - подчеркнули представители вуза изданию НДН. инфо.

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