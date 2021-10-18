Новосибирец поймал в Оби двух гигантских щук весом 12,5 килограмм

Мастер ловли раскрыл секреты поимки рекордной рыбы. Фото: предоставлено Андреем Сибирия

Новосибирец Андрей и его приятель Евгений выловили в Оби двух огромных щук весом 12,5 килограммов.

— Мы рыбачили в Томской области: именно там подходящие условия для роста рыбы, малое количество рыболовов. Тем более мало тех, кто умеет правильно ловить, понимать реку, подбирать приманку, — рассказал блогер Андрей.

Профессиональные рыбаки провели 4 дня в палатке с печкой, перебираясь от места к месту. И поделились своими сектами хорошей рыбалки:

— Чтоб успешно ловить хищную рыбу, нужно приманить кормовую рыбу к месту ловли, желательно леща. Рядом со стаей леща зачастую присутствуют хищники - крупные щуки и судаки. Так мы и поступили: когда проверили это место на следующий день, результат превзошел все ожидания, — поделился Андрей.

Фото: предоставлено Андреем Сибирия // Евгений Дарюхин

Видео с этой рыбалки набрало более 180 тысяч просмотров и вызвало восторг подписчиков:

— Рыбалка классная. Напарник у тебя молодец, с юмором!

— Рыбалка — фантастика! А вообще, когда Женя на рыбалке, надо вырезать кадры с едой. Можно слюной подавиться, — пишут комментаторы.

Смотреть видеосюжет Новосибирец поймал двух гигантских щук свыше 12 кг в Оби

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