В Новосибирске мужчину похоронили как неопознанного под четырехзначным номером. Фото: предоставлено Анастасией Амелехиной.

В Новосибирске умершего 51-летнего мужчину похоронили как неопознанного. Его тело предали земле на Гусинобродском кладбище, под четырехзначным номером. При этом его имя и фамилия были известны — его опознали знакомые. Родственники же о смерти сибиряка узнали лишь спустя два месяца. Они пришли в ужас, увидев то, как мужчину похоронили.

— Мы с папой редко общались… Поэтому я и не знала, что он умер. В сентябре нам позвонила знакомая и сказала, что отец пропал. Как позже выяснилось, папа умер еще в августе — его без сознания нашли в Бугринской роще. То есть, он умер, его знакомые идентифицировали по Ф.И.О. Он пролежал в морге 2-3 недели, и похоронили его на городском кладбище за 6000 из государственной казны, почему-то как неопознанного. Родственников никто по какой-то причине не искал, — рассказала КП-Новосибирск дочь умершего, Анастасия Амелехина.

Когда девушка пришла на кладбище, она ужаснулась. На кресте, установленном на могиле отца, указали лишь четырехзначный номер.

Сначала родственники хотели добиться эксгумации и перезахоронения. Однако теперь изменили решение.

— Мы перезахоранивать папу передумали. Он уже отдан земле. Сделаем ему красивый памятник, — добавила сибирячка.

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