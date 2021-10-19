Погода в Новосибирске на 19 октября 2021 года: теплая неделя

В Новосибирск пришло бабье лето. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Новосибирске на 19 октября 2021 года: тепло до +12 градусов задержится в городе. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— Днем в Новосибирске потеплеет до +10…+12 градусов, в районе ОбьГЭС будет +7…+9. Переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман. Подует юго-восточный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

В Новосибирской области ночью будут заморозки до -2..-7, местами до +3 градусов, днем воздух прогреется до +15. Во всех районах региона будет солнечно и тепло, а перед этим ночью и утром туманы, местами изморозь.

Такой же оптимистичный прогноз дает «Яндекс.Погода». Будет ясно, с температурой днем около +7…+10 градусов.

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