В новосибирском аэропорту поймали похитителя красной икры

Мужчина украл 1 килограмм икры Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В новосибирском аэропорту Толмачево задержали 49-летнего мужчину, который украл красную икру из чужого багажа. Об это рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

— Выполняя свои обязанности водителя-экспедитора при загрузке почтовых отправлений авиарейса сообщением «Петропавловск-Камчатский-Новосибирск», он украл пластиковый белый контейнер, внутри которого находился 1 килограмм красной икры, — говорится в сообщении.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на скрок до 2-х лет.

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