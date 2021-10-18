29-летняя жительница Новосибирска рассказала об обстановке в ковидном госпитале. Фото: предоставлено Яной Лещевой.

29-летняя сибирячка Яна Лещева рассказала о лечении в ковидном госпитале № 25. По словам девушки, ее госпитализировали 2 октября. Тогда у нее была высокая температура, сильный кашель с коричневой мокротой. Амбулаторное лечение не эффекта не приносило.

— В больнице приняли довольно быстро. Сразу же подтвердили пневмонию — поражение легких было больше 50%. Какое-то время я провела на распределительном этаже — там лечили, пока ждали результата ПЦР-теста. Смутило немного, что все в одной палате лежали, но не знаю, можно ли это все организовать иначе, — рассказала корреспондентам КП-Новосибирск Яна Лещева.

Затем, по словам сибирячки, ее перевели в кислородную палату — на кислородной поддержке девушка была неделю.

Она рассказала, что пациентов больнице много — свободных мест мало. Многие лежат в реанимации… А еще очень многие умирают в стенах ковидной больницы.

— Очень много вывозили мертвых из реанимации. Трупы везли мимо нас по коридору на каталке. Думаю, по 5-7 человек в день. Всех их закрывали в черные мешки… Кончено, в реанимации очень страшно — там крики, стоны. Лдям тяжело и плохо, — сообщила Яна.

Девушка добавила, сейчас она выписалась из больницы, написав отказную.

— В пятницу я написала отказную, потому что просто лежать ждать мазка там не было уже сил. Тяжело это смотреть на смерти и страдания. Поэтому я сейчас на самоизоляции дома, жду тест в ближайшие дни. Долечиваюсь, — поделилась Яна.

Она уточнила, уже сейчас у нее наблюдаются последствия ковида — выпадение волос, бессонница, дикая слабость и одышка.

Также, по словам Яны, от коронавируса она не прививалась.

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