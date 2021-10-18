В Калининском районе Новосибирска десятки домов остались без света.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Калининском районе Новосибирска десятки домов остались без электричества. Это произошло вечером в воскресенье, 17 октября. По данным портала «Мой Новосибирск», произошли аварийные отключения.
Известно, электричество исчезло на улицах Народной, Богдана Хмельницкого и еще на нескольких прилегающих. На месте работали электрики.
По данным сайта, к утру понедельника, 18 октября, свет вернулся в дома новосибирцев. Ремонтные работы завершили примерно в 22:00 в воскресенье, 17 октября.
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