В Калининском районе Новосибирска десятки домов остались без света. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Калининском районе Новосибирска десятки домов остались без электричества. Это произошло вечером в воскресенье, 17 октября. По данным портала «Мой Новосибирск», произошли аварийные отключения.

Известно, электричество исчезло на улицах Народной, Богдана Хмельницкого и еще на нескольких прилегающих. На месте работали электрики.

По данным сайта, к утру понедельника, 18 октября, свет вернулся в дома новосибирцев. Ремонтные работы завершили примерно в 22:00 в воскресенье, 17 октября.

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