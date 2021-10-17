За сутки ковид нашли у 250 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске за сутки коронавирус нашли у 250 человек. Об этом стало известно сегодня 17 октября.

-В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 698 пациентов, в том числе 59 детей, — сообщает оперштаб Новосибирской области.

За сутки от COVID-19 скончалось 8 сибиряков. Среди них 5 мужчин в возрасте 64 года, 68 лет, 83 года и двое 84-летних, и три женщины в возрасте 73 года, 82 года, 83 года.

— В отделениях реанимации находятся 278 человек, к аппаратам ИВЛ подключили 49 пациентов, -уточняет оперштаб.

На сегодняшний день в регионе зафиксировано больше 66 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекции с начала пандемии. Так же от ковида удалось вылечить больше 50 тысяч пациентов.

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