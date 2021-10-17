Четыре самолета не смогли приземлиться в новосибирском аэропорту

Самолеты отправили на запасные аэродромы.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Четыре самолета не смогли приземлится в новосибирском аэропорту. Об этом сообщили в пресс-службе «Толмачево».
— Рейс из Анталии ушел на запасной аэродром в Красноярск, еще два в Барнаул и один в Кемерово, — рассказали в пресс-службе «Толмачево».
Всему виной стали плохие метеоусловия, а именно туман.
Напомним, что сибиряки сегодня утром сфотографировали густой туман, обволакивающий город. Он помещал не только самолетам, но и движению машин. Из-за него была плохая видимость.
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