Четыре самолета не смогли приземлиться в новосибирском аэропорту

Самолеты отправили на запасные аэродромы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Четыре самолета не смогли приземлится в новосибирском аэропорту. Об этом сообщили в пресс-службе «Толмачево».

— Рейс из Анталии ушел на запасной аэродром в Красноярск, еще два в Барнаул и один в Кемерово, — рассказали в пресс-службе «Толмачево».

Всему виной стали плохие метеоусловия, а именно туман.

Напомним, что сибиряки сегодня утром сфотографировали густой туман, обволакивающий город. Он помещал не только самолетам, но и движению машин. Из-за него была плохая видимость.

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