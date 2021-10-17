Новосибирск окутал плотный туман

Туман был густой и плотный. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Утром в воскресенье 17 октября новосибирцы сфотографировали плотный туман, окутавший город. Кадрами они поделились в социальных сетях.

— Из-за плохих условий видимости рейсы, которые должны были сесть в «Толмачево», отправили в Красноярск, — сообщает подписчик группы Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

На кадрах видно, как туман стелется по Оби, замеляет движение машин на мосту, полностью заволок стройку здания.

В комментариях новосибирцы усомнились, что это был туман:

— А давно туман пахнет гарью и резиной?

— Это был дым, а не туман.

— Пахло просто ужасно.

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