Новосибирск окутал плотный туман

Туман был густой и плотный. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
Утром в воскресенье 17 октября новосибирцы сфотографировали плотный туман, окутавший город. Кадрами они поделились в социальных сетях.
— Из-за плохих условий видимости рейсы, которые должны были сесть в «Толмачево», отправили в Красноярск, — сообщает подписчик группы Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
На кадрах видно, как туман стелется по Оби, замеляет движение машин на мосту, полностью заволок стройку здания.
В комментариях новосибирцы усомнились, что это был туман:
— А давно туман пахнет гарью и резиной?
— Это был дым, а не туман.
— Пахло просто ужасно.
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