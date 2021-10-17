Продавщицу цветочного магазина осудили за подделку денег

Сибирячка подделала 27 тысяч рублей.
Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Продавщицу цветочного магазина осудила за подделку денег. Об этом рассказал прокурор Кировского района в эфире радио «Комсомольская Правда»-Новосибирск».
— Женщина подделала купюры на 27 тысяч рублей. Она работала продавцом в цветочном магазине. По словам сибирячки изначально она изготовила их для букета, который увидела в интернете и захотела поэкспериментировать. После чего женщина закупила на эти деньги в магазин товар, — объяснил Роман Гулиев, прокурор Кировского района Новосибирской области.
На днях Кировский районный суд вынес женщине приговор. Ее отправили на 1 год и 6 месяцев в колонию общего режима.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер