Адвоката Сергея Пищука, обвиняемого в афере с квартирами в Новосибирске, оставили под арестом

Пищук остается под стражей. Фото: стоп-кадр с видео.

Новосибирский областной суд оставил под арестом адвоката Сергея Пищука, которого обвиняют в афере с жильем. Судят его уже в третий раз: два предыдущих суда он проиграл.

Напомним, Пищук давал деньги нуждающимся под залог квартир. Объявления о его услугах можно было найти в любой бесплатной газете. Его клинеты становились те, кому банки отказывали в силу возраста, дохода или плохой кредитной истории. Пищук оформлял доверенность на их жилье на имя своих пособников, а потом люди оказывались на улице: у некоторых была просрочка на два месяца, некоторые и вовсе все исправно платили...

В итоге суд принял решение не выпускать Пищука из-под стражи, несмотря на то, что у него четверого детей и проблемы со здоровьем у его отца.

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