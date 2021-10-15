В Новосибирской области возбуждено 15 уголовных дел за подделку документов о вакцинации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области с начала пандемии COVID-19 возбуждено 15 уголовных дел за подделку справок о вакцинации. Об этом КП-Новосибирск рассказал Виталий Баглаев, врио замначальника отдела организации дознания регионального ГУ МВД по Новосибирской области.

— В связи с новыми коронавирусными ограничениями в Новосибирской области может увеличиться число уголовных дел за подделку документов, – предполагает Баглаев.

В полиции предупреждают: на желающих купить поддельную справку о вакцинации будут возбуждаться уголовные дела по статье 327 УК РФ «Подделка документов». Санкции статьи предусматривают лишение свободы на 2 года.

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